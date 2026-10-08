Медведя ликвидировали рядом с дачами на Сахалине

В дачном массиве на Сахалине ликвидировали бурого медведя

Бурого медведя ликвидировали в районе Второй Пади Корсаковского района Сахалинской области. Об этом сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

Специалисты уточнили, что ранее в этой местности уже изымали медведей, представлявших угрозу для людей. Ситуация остается на контроле, территория обследуется, а поступающие сообщения проверяются круглосуточно.

Животные перемещаются между Первой и Второй Падью и по ночам появляются на территории различных садоводческих товариществ. Для специалистов поиск осложняет большая площадь обследования и постоянная смена мест, где замечают медведей.

Охотоведы отметили, что плотная застройка, близость домов и дорог, а также присутствие людей ограничивают возможность применения оружия. Жителей призвали не оставлять на участках продукты и пищевые отходы.

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