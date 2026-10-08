Мертвого мужчину обнаружили на трассе в российском регионе

На Сахалине мертвого мужчину обнаружили на автомобильной дороге

В Сахалинской области на автомобильной дороге между Южно-Сахалинском и Холмском нашли мертвым 74-летнего мужчину. Обстоятельства его гибели выясняют следователи, сообщили в СУ СК по региону.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. При первоначальном осмотре тела специалисты не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.

Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна помочь установить, что именно произошло с пенсионером.

По факту обнаружения тела Холмский межрайонный следственный отдел СК России организовал доследственную проверку. После изучения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

Девочка родила ребенка от своего отца и выбросила младенца на трассе.

Пожилых супругов нашли связанными и убитыми в собственном доме.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.