Молния ударила в самолет со 104 пассажирами, готовившийся к приземлению

В Индии молния ударила в самолет со 104 пассажирами, который заходил на посадку

В Индии пассажирский лайнер авиакомпании IndiGo получил повреждения после удара молнии во время выполнения внутреннего рейса. Инцидент произошел при приближении самолета, следовавшего из Патны в Лакхнау, к международному аэропорту имени Чаудхари Чаран Сингха. Об этом сообщает издание Times of India.

В публикации говорится, что электрический разряд пришелся в переднюю часть воздушного судна. Несмотря на происшествие, экипаж сумел благополучно завершить полет, не располагая точной информацией о характере и серьезности повреждений.

На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из 110 человек не пострадал. Более того, самолет приземлился на восемь минут раньше времени, предусмотренного расписанием.

После посадки выяснилось, что удар молнии повредил носовой обтекатель лайнера. Этот элемент конструкции предназначен для защиты бортового метеорологического радара.

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