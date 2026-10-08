Молодого российского водителя лишили прав после ночных приключений

В Санкт-Петербурге 28 декабря 2025 года 19-летний Иван, находящийся под судом по делу о краже, устроил полицейскую погоню в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент начался у ресторана на Дальневосточном проспекте, где произошла массовая драка. Очевидцы сообщили, что зачинщик уехал на синем автомобиле «Ауди».

Полицейские обнаружили машину на парковке торгового комплекса. Молодой человек проигнорировал требование выйти из салона, закрыл окно и скрылся, что послужило началом погони.

На повороте во двор водитель не справился с управлением и остановился. Полицейские заблокировали автомобиль, однако водитель сдал назад, вывернув колеса и едва не наехав на сержанта. Затем он продолжил движение по Искровскому проспекту, пока не уперся в тупик во дворе.

Отказываясь выходить из машины, он вынудил сотрудников полиции разбить стекло, чтобы извлечь его и надеть наручники.

Освидетельствование показало 0,590 мг/л алкоголя. В суде парень утверждал, что просто сидел в незаведенной машине, а алкоголь ему «пихали в рот».

Мировой судья учел дерзкое поведение подсудимого, его отказ от медосвидетельствования, а также тот факт, что он не учится, не работает и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Суд на два года лишил его водительских прав и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.

Читайте также:

«Ранее судимый россиянин нелегально намыл полкило золота»

«Медведь набросился на 15-летнего российского подростка»