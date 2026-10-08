Молодой человек обезглавил свою 17-летнюю возлюбленную в лесу и разбился в ДТП с грузовиком

В Индии молодой человек обезглавил 17-летнюю девушку и попал в смертельное ДТП

В Индии расследование убийства 17-летней девушки приняло неожиданный оборот. Предполагаемый убийца погиб в ДТП еще до того, как полиция смогла его задержать. Об этом пишет издание India Today.

Тело несовершеннолетней обнаружили в лесу спустя семь дней после ее исчезновения. Отмечается, что девушка была обезглавлена.

Убитая пропала 30 сентября в штате Мадхья-Прадеш. Родственники сразу заподозрили ее возлюбленного Анурага, известного также как Анкит. По версии следствия, молодой человек увез девушку в лес. Позднее его родственник рассказал полиции, что Анураг якобы признался ему в убийстве.

Пока правоохранители разыскивали подозреваемого, тот попал в смертельную аварию. Его мотоцикл столкнулся с грузовиком, в результате чего молодой человек погиб. Таким образом, допросить предполагаемого убийцу следователи не успели.

Выйти на место обнаружения тела полиции помогли данные телефонов, записи камер и другие цифровые следы. В лесу также нашли пилу и веревку. Теперь следователям предстоит без показаний глaвного подозреваемого установить точные обстоятельства преступления и выяснить мотив убийства.

Читайте также:

Студент московского вуза погиб после падения из окна.

В Иванове судят мужчину за зверское убийство жены.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.