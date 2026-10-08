Мошенники заставили собственную жертву собирать деньги для них

В южнокорейском городе Кури полиция задержала пятерых человек при расследовании телефонного мошенничества на 74 миллиона вон. Однако одного из задержанных признали пострадавшим, которого организаторы использовали для получения денег. Об этом сообщило агентства News1 со ссылкой на правоохранителей.

По версии следствия, участники схемы представлялись сотрудниками прокуратуры и других органов расследования. Они убеждали собеседников, что банковские счета связаны с преступлениями, и требовали передать наличные прибывшему посреднику. В расследуемом эпизоде деньги забрали за два раза в конце февраля.

После заявления потерпевшего сотрудники начали устанавливать людей, получавших наличные и занимавшихся их обменом. В результате задержали трех сборщиков денег и двух участников, отвечавших за конвертацию средств. По данным местных СМИ, полученные суммы переводили в криптовалюту и передавали организаторам.

Выяснилось, что один из сборщиков сам ранее попал под влияние телефонных мошенников. Полиция установила, что его использовали без преступного умысла с его стороны, и не стала возбуждать против него дело.

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