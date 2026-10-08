Мужчина поджег соседний дом для снятия стресса

В японском городе Исэсаки префектуры Гумма полиция задержала 51-летнего мужчину по фамилии Араи, которого подозревают в поджоге соседнего пустующего дома. Во время допроса он признал причастность к возгоранию и объяснил свой поступок желанием избавиться от стресса. Об этом сообщает телеканал TV Asahi со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, происшествие случилось в мае 2026 года. Мужчина поджег скопившиеся сухие листья на участке рядом со своим жилищем. Пламя распространилось на расположенное поблизости пустующее здание, вызвав пожар.

Информация о масштабах повреждений и размере причиненного ущерба пока не опубликована. Также неизвестно, предпринимал ли подозреваемый попытки самостоятельно потушить огонь.

На предполагаемого поджигателя полицейские вышли во время расследования другого происшествия. В сентябре

Араи уже задерживали по подозрению в поджоге сельскохозяйственного поля в городе Ота, расположенном в той же префектуре.

Во время допросов мужчина сообщил сведения, заставившие следователей проверить его возможную причастность к майскому пожару в Исэсаки. После изучения обстоятельств этого эпизода правоохранители приняли решение о новом задержании.

Подозреваемый признал, что устроил возгорание возле соседнего дома. Свои действия он объяснил попыткой справиться с накопившимся напряжением. Однако полиция продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.

Кроме того, следователи проверяют еще три пожара, которые произошли в течение года неподалеку от жилища Араи. Все эти случаи вызвали подозрения у правоохранителей, но доказательств причастности задержанного к каждому из них пока не представлено.

Расследование продолжается. Полицейским предстоит выяснить, связаны ли между собой зарегистрированные возгорания и мог ли один человек быть причастен к нескольким поджогам.

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