Мужчина заранее подготовил нож для жестокой расправы над бывшей девушкой

В Японии полиция выяснила, что 25-летний Хибики Накамура, подозреваемый в убийстве бывшей девушки, заранее подготовил нож и арендовал автомобиль. Следователи проверяют версию о преднамеренном нападении на 23-летнюю Рин Замами, которую мужчина ранее преследовал. Об этом информирует Okinawa Television.

Преступление произошло утром 30 сентября в городе Гинован префектуры Окинава. По версии следствия, Накамура напал на бывшую возлюбленную на территории жилого комплекса в районе Какадзу. Девушка получила ножевые ранения в шею и другие части тела, от которых скончалась.

Подозреваемый также получил травмы. Сразу после происшествия он оказался под контролем полиции, однако нуждался в медицинской помощи. Мужчину госпитализировали, поэтому первоначально правоохранители не смогли провести необходимые следственные действия.

Днем 7 октября, после выписки из больницы, Накамуру допросили и официально задержали по подозрению в убийстве. Как сообщает телеканал, мужчина признал причастность к нападению. При каких обстоятельствах он сам получил повреждения, не уточняется.

Выяснилось, что конфликт между бывшими партнерами ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов. В феврале 2026 года полиция запретила Накамуре приближаться к Замами из-за преследования девушки.

Дополнительные подозрения у следователей вызвали сведения о подготовке к нападению. По данным Okinawa Television, Накамура заблаговременно приготовил нож и воспользовался арендованным автомобилем.

Теперь полиция выясняет, когда мужчина принял решение о нападении, каким образом подготовился к нему и что произошло непосредственно перед встречей с бывшей девушкой.

Мотив предполагаемого преступления окончательно не установлен. Расследование продолжается.

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