Мужчину признали виновным в мародерстве на территории приграничья в регионе РФ

Жителя Курска признали виновным в мародерстве на территории приграничья

Жителя Курска суд признал виновным в мародерстве на территории приграничья, сообщает пресс-служба СК региона в четверг.

В сообщении уточняется, что доказательства, которые собрало следствие, суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора по статье 365.1 УК РФ.

По версии следствия, 49-летний мужчина в январе текущего года прибыл на личном автомобиле в Суджанский район, чтобы передать своем сыну-военному продукты питания и шины.

- После встречи с сыном гражданин проследовал к чужому домовладению в с. Бондаревка. Убедившись, что там нет хозяев, проник в жилье и похитил оставшееся имущество, - говорится в сообщении СК.

Также в ведомстве уточнили, что военнослужащие и сотрудники полиции пресекли попытку вывезти вещи из района.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы скором на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области при атаке ВСУ по территории завода ранены трое.