«На машине было написано «Хлеб» и «Люди»: дрон ВСУ убил многодетного отца и его дочь

7 октября возле поселка Рыково Генического округа дрон ВСУ ударил по машине с мирными жителями. Погиб отец 13 детей Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна. Семью Колотун хорошо знают в Херсонской области. Все они являются волонтерами: помогают старикам, пекут и раздают хлеб, оборудуют пункты обогрева. В июне этого года президент Владимир Путин наградил Татьяну Колотун орденом «Мать-героиня». Семья, которая искренне и безвозмездно помогала жителям прифронтовых территорий, потеряла главу семьи.

Прифронтовые территории Херсонской области находятся под постоянными обстрелами ВСУ. Как говорят местные жители, с правого берега Днепра «летит по всему, что движется». ВСУ постоянно минируют с беспилотников дороги.

7 октября в районе поселка Рыково украинский дрон ударил по легковому автомобилю, в котором Александр Колотун возвращался домой с 15-летней дочерью Анной после благотворительной поездки.

Дружную семью Колотун, где девять дочерей и четверо сыновей, хорошо знают в Алешкинском округе, где они живут. В июне 2023-го после подрыва Каховской ГЭС, когда вниз по Днепру хлынул огромный поток воды, Александр со старшими детьми спасали стариков на лодке из затопленных домов.

— Вода тогда прибывала стремительно, в районе Алешек уровень поднялся почти на 6 метров, у Голой Пристани — на 3 метра, — рассказывает местная жительница Ольга. — Дома в некоторых селах были затоплены по самые крыши. Саша Колотун и его дети помогали тогда спасателям, снимали людей с крыш домов, которых чудом не унесло мощным потоком. Сами здорово рисковали. Потом развозили пострадавшим питьевую воду и еду, позже оборудовали пункты обогрева для стариков и всех нуждающихся. Туда можно было прийти погреться, постирать вещи…

Открыв небольшую пекарню, Александр с детьми стал развозить по окрестным селам хлеб и раздавать его всем нуждающимся. К кузову микроавтобуса были прикреплены таблички «Люди» и «Хлеб». Но они не спасли семейство от украинских атак.

Зимой семья попала под обстрел. В результате удара украинского дрона микроавтобус получил сильные повреждения, но все находящиеся в нем люди выжили. Это не остановило никого из семьи Колотун. Они продолжили помогать людям, вновь и вновь отправляясь с хлебом в отдаленные села.

Заместитель председателя Херсонской областной думы Павел Тропкин в своем канале поделился, что познакомился с Александром и его семьей в январе, и с тех пор они поддерживали связь, помогали друг другу.

«Александр Колотун — светлый человек, у них очень дружная семья, у них было много планов, а самое главное — сделать все, чтобы помочь землякам, — отмечает Павел Тропкин. — Все знают дом семьи Колотун в Алешкинском округе, где они рядом открыли пекарню, пекли хлеб и доставляли его в Алешки, Раденск, Костогрызово и другие прифронтовые населенные пункты. Для помощи землякам трудилась вся семья. А после каждой поездки Александр делился своими результатами. Он верил в победу, он верил в семью, верил в Россию!»

Местные жители говорят, что для всех это невосполнимая утрата.

— У них все в семье глубоко верующие, на богослужение ходили вместе, — говорит Ольга. — Вечерами любили собираться и петь. Никому не отказывали в помощи. Если нужно было подвезти, купить лекарства — тут же откликались. Мало кто отваживался ехать в Алешки — путь туда у нас называют «дорогой смерти». А Александр ездил, помогал людям, возил продовольствие и хлеб…

Как говорит Ольга, в доме у них всегда было многолюдно, весело.

— К ним часто приезжали волонтеры, привозили муку. Для всех находилось место. В июне этого года они ездили в Москву — Президент России Владимир Путин лично вручил Татьяне орден «Мать-героиня». Страшно подумать, что сейчас она испытывает. Старшей их дочери 20 лет, а самому младшему ребенку нет еще и года. Таня ждет четырнадцатого малыша, который уже не увидит папу…

Власти обещали помочь с организацией похорон и оказать семье Колотун необходимую помощь.

Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев считает, что за свое искреннее и храброе служение людям Александр Колотун достоин государственной награды посмертно.