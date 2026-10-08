Над Воронежской областью ночью сбили 26 беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его данным, дроны обнаружили и уничтожили над двумя городскими округами и 13 районами области. Воздушная атака была отражена дежурными расчетами противовоздушной обороны.
Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало.
Губернатор отметил, что данные о последствиях ночной атаки уточняются. Специалисты продолжают оценивать обстановку на территории региона.
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