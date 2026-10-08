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Происшествия 990

Над Воронежской областью ночью сбили 26 беспилотников

Ночная атака дронов затронула 15 территорий Воронежской области

Ночная атака дронов затронула 15 территорий Воронежской области

Силы ПВО ночью уничтожили 26 беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его данным, дроны обнаружили и уничтожили над двумя городскими округами и 13 районами области. Воздушная атака была отражена дежурными расчетами противовоздушной обороны.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало.

Губернатор отметил, что данные о последствиях ночной атаки уточняются. Специалисты продолжают оценивать обстановку на территории региона.

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Автор:
Александр Гусев Воронежская область Казань Ростовская область