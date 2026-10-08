Навигатор привел подозреваемого к водохранилищу, где застрял пикап с телом

KE: в Таиланде задержали двух мужчин после обнаружения тела в сгоревшей машине

В тайской провинции Транг задержали двух подозреваемых по делу об убийстве 37-летнего мужчины. Его останки обнаружили на переднем пассажирском сиденье сгоревшего пикапа возле водохранилища Тха Нгио. Об этом сообщает Khaosod English со ссылкой на полицию.

Главный подозреваемый, 36-летний Наттхавут, был задержан дома 7 октября. Полицейские изъяли одежду с предполагаемыми следами крови погибшего, пистолет, боеприпасы, запрещенные вещества и деньги.

По данным следствия, причиной конфликта могла стать сорвавшаяся незаконная сделка. Задержанный утверждал, что заплатил 30 тысяч батов за определенную партию товара, но получил значительно меньше обещанного.

Как сообщает издание, на допросе мужчина первоначально признал причастность к убийству. По его версии, 4 октября он встретился с потерпевшим, выманил его из машины и нанес удары деревянным предметом. Затем поместил тело обратно в пикап.

После этого подозреваемый воспользовался навигатором, чтобы найти ближайшее водохранилище. Однако возле воды машина застряла в грязи. Мужчина оставил ее и попросил знакомого забрать его.

По версии полиции, позднее он вернулся к пикапу и поджег автомобиль вместе с телом. Второго подозреваемого, Пхонгпхисута, задержали отдельно. Он подтвердил, что ездил с Наттхавутом. Его роль в произошедшем устанавливается.

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