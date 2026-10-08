Недовольный ответом заявитель облил краской депутатскую приёмную

В Гонконге полиция задержала мужчину по подозрению в повреждении совместной общественной приемной двух депутатов Законодательного совета. По предварительным данным, он облил помещение красной краской после того, как остался недоволен реакцией сотрудников на ранее поданную жалобу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Происшествие случилось в жилом комплексе Сау-Мау-Пин, где на первом этаже одного из зданий расположена совместная приемная депутатов Билла Тан Ка-пиу и Чан Пуй-лёна.

Утром 8 октября охранник заметил красную краску на металлических воротах помещения и установленной рядом информационной доске. Около 06:40 он обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи камер наблюдения, установленных возле здания. На них попали действия предполагаемого нарушителя. Вскоре мужчину задержали в квартире соседнего дома, расположенного на территории того же жилого комплекса.

По сведениям источников, знакомых с ходом расследования, инцидент произошел примерно в 03:00. Предположительно, мужчина надел шлем, облил вход в приемную краской и после этого вернулся домой.

Как утверждают собеседники издания, причиной поступка стало недовольство работой депутатской приемной. Ранее задержанный обращался туда с жалобой, однако счел, что сотрудники не приняли необходимых мер. Содержание обращения и подробности возникшего разногласия не раскрываются.

Полиция расследует случившееся как умышленное повреждение чужого имущества. При этом правоохранители не обнаружили связи задержанного с организованными преступными группировками. Также следствие не установило обстоятельств, указывающих на угрозу государственной безопасности.

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