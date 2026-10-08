Нелегальная мигрантка из Таджикистана выдавала себя за мужчину

В Мордовии выявили гражданку Таджикистана, которая выдавала себя за мужчину

В Мордовии полицейские в ходе проверки пиццерии в Рузаевском районе выявили 29-летнюю гражданку Таджикистана, которая работала без документов и выдавала себя за мужчину по имени Насим. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». При проверке документов выяснилось, что женщина находится на территории России незаконно, не имеет при себе удостоверения личности и разрешения на работу.

В отношении нарушительницы были составлены административные протоколы. Мировой суд оштрафовал ее на 8 тысяч рублей.

В настоящее время гражданка помещена в Центр временного содержания иностранных граждан и ожидает выдворения за пределы России.

Кроме того, полиция начала проверку в отношении юридического лица, незаконно привлекшего иностранку к трудовой деятельности.

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