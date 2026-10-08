Обломки БПЛА упали на предприятие в Краснодаре

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию предприятия в Краснодаре. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края на странице в Max.

«В Краснодаре обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Фрагменты беспилотника повредили здание. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Фрагменты аппарата повредили здание предприятия. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне в результате атаки дронов в Московской области погибли два человека. В Барыбино (Домодедово) под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело 71-летнего мужчины. Также пострадала находившаяся в доме женщина, сообщил накануне губернатор региона Андрей Воробьёв. Также в посёлке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний мужчина.

В ходе налёта были повреждены десятки жилых домов и автомобилей, а в столичном авиаузле неоднократно ограничивали работу всех четырех аэропортов, из-за чего были задержаны и отменены десятки рейсов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Московского региона направлялись более 650 беспилотников.

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