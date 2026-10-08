Отец убил сына и спрятал тело на свалке, но следователям помог мусоровоз

Присяжные в американском округе Анока признали Джордана Дюпри Коллинза-старшего виновным в убийстве своего 16-летнего сына. Останки подростка нашли на мусорном полигоне после многонедельных поисков. Определить участок для обследования помогли данные GPS мусоровоза, сообщает MPR News.

Джордан Дюпри Коллинз-младший, которого близкие называли Мэнни, жил с отцом в городе Колумбия-Хайтс в Миннесоте. Последний раз мать общалась с ним в начале мая 2025 года. Отец утверждал, что подросток уехал на автобусе в Сент-Пол, однако следователи установили, что до места назначения он не добрался.

Во время обыска квартиры обнаружили несколько ножей, предметы со следами крови в мусорных пакетах, а также вырезанные участки матраса и коврового покрытия. Экспертиза установила, что кровь принадлежала Мэнни. Записи камер показали, как мусоровоз забрал содержимое контейнера возле дома. С помощью маршрута машины следователи определили, куда на полигоне в Элк-Ривере попали эти отходы. Останки обнаружили 28 июня 2025 года, личность погибшего подтвердили по ДНК.

Процесс продолжался несколько недель. Коллинз представлял себя самостоятельно при помощи консультирующего адвоката. Присяжные признали его виновным в умышленном убийстве второй степени и подтвердили обстоятельства, способные повлиять на строгость наказания, включая сокрытие тела и злоупотребление доверием сына.

Мотив преступления в опубликованных судебных документах не раскрыт. Назначение наказания запланировано на 2 декабря.

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