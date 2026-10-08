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Происшествия 4154

Пассажир во время полета попытался выйти из самолета и умер

Пассажир рейса из Найроби попытался открыть дверь на высоте шесть тысяч метров

Пассажир рейса из Найроби попытался открыть дверь на высоте шесть тысяч метров
фото создано шедеврум, николай ткаченко

Пассажир, депортированный с Мадагаскара, скончался на борту самолета рейса Найроби — Лагос после попытки открыть дверь на высоте шести тысяч метров. Об этом сообщает нигерийское издание Legit.

Мужчине отказали во въезде на Мадагаскар, и авиакомпания возвращала его тем же маршрутом. Во время полета он сначала попытался прорваться в кабину пилотов, а затем — открыть заднюю дверь воздушного судна.

Чтобы обеспечить безопасность остальных пассажиров, экипаж был вынужден связать ему руки за спиной.

Примерно за 20 минут до посадки мужчина потерял сознание. После приземления в Лагосе прибывшие на борт медики констатировали его смерть.

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