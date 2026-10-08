Пассажир во время полета попытался выйти из самолета и умер

Пассажир рейса из Найроби попытался открыть дверь на высоте шесть тысяч метров

Пассажир, депортированный с Мадагаскара, скончался на борту самолета рейса Найроби — Лагос после попытки открыть дверь на высоте шести тысяч метров. Об этом сообщает нигерийское издание Legit.

Мужчине отказали во въезде на Мадагаскар, и авиакомпания возвращала его тем же маршрутом. Во время полета он сначала попытался прорваться в кабину пилотов, а затем — открыть заднюю дверь воздушного судна.

Чтобы обеспечить безопасность остальных пассажиров, экипаж был вынужден связать ему руки за спиной.

Примерно за 20 минут до посадки мужчина потерял сознание. После приземления в Лагосе прибывшие на борт медики констатировали его смерть.

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