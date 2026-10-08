Пивные гиганты подверглись обыскам из-за сговора с целью установления цен на напитки

Пивные гиганты подверглись обыску в Японии в связи с подозрениями в сговоре с целью установления цен на напитки. Следователи проверяют крупнейшие пивоваренные компании, которые вместе контролируют более 90% японского рынка хмельного напитка.

Японские власти провели обыски на четырех крупнейших пивоваренных заводах страны в связи с подозрениями в сговоре с целью установления цен на пиво и другие напитки – практика, которая, по сообщениям СМИ, могла заставить потребителей переплачивать, пишет The Guardian.

Представители Комиссии по добросовестной торговле на этой неделе провели обыски в офисах четырех известных на весь мир японских пивоваренных гигантов, которые в совокупности контролируют более 90% внутреннего рынка. "Четверку" подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

Генеральный секретарь комиссии Хироо Иванари подтвердил, что расследование началось, но отказался сообщить подробности. Компании заявили, что будут сотрудничать с властями, сообщает The Guardian.

Предполагается, что комиссия начала расследование, учитывая потенциальное влияние предполагаемого картеля на цены после того, как оптовики продадут свою продукцию супермаркетам, мини-маркетам, барам и ресторанам, сообщает Mainichi Shimbun.

Японские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что менеджеры по продажам и другие руководители пивоваренных заводов подозревались в тайных встречах в течение длительного периода времени для согласования сроков и масштабов повышения розничных цен, которые варьировались от нескольких до нескольких десятков иен за раз.

Цены на пиво и его малосолодовую версию под названием "хаппошу" выросли в несколько раз, что отражает растущую стоимость сырья и логистики. Комиссия подозревает, что пивоварни обошли надлежащую ценовую конкуренцию и сотрудничали, чтобы обеспечить получение прибыли, говорится в сообщении Mainichi.

Потребление алкоголя в Японии за последние десятилетия сократилось в результате депопуляции и изменения привычек употребления алкоголя молодыми людьми. Но в 2024 году объем продаж все равно достиг 3,8 трлн иен (24,3 млрд долларов), при этом на пиво пришлось 30% от общего объема, за ним следуют "хаппошу" и пиво третьей категории, которое содержит мало солода или вообще не содержит его, с общим объемом продаж 11,9%

Все четыре пивоварни одновременно повысили цены, последний раз в апреле прошлого года, ссылаясь на рост стоимости сырья и дистрибуции. Цены также выросли в октябре 2022 и октябре 2023 годов.

Акции пивоваров упали после рейдов, проведенных в среду, – первого расследования такого рода, связанного с производством продуктов питания и напитков.

Японские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что комиссия сочла это дело особенно серьезным, учитывая его потенциальное воздействие на потребителей, и добавила, что расследование может привести к возбуждению уголовного дела.

Расследование началось через три месяца после того, как комиссия провела обыски в шести японских производителях мороженого по обвинению в картельном сговоре, напоминает The Guardian.