Подмосковный СК возбудил дело в связи с заражением инфекцией детей

Следственные органы ГСУ СКР по Московской области возбудили уголовное дело по факту заражения детей ротовирусной инфекцией в реабилитационном центре в подмосковной Балашихе.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено по статье 236 часть 1 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Проводятся допросы, истребована вся необходимая документация, запланирован осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора.