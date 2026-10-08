Подросток-зацепер погиб под трамваем в городе России

В Самаре трамвай насмерть сбил подростка, пытавшегося зацепиться за сцепку

В Самаре насмерть сбили подростка, который пытался прокатиться на трамвае снаружи. Трагедия произошла вечером 8 октября на улице Фадеева, о чём сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, мальчик 2012 года рождения находился между первым и вторым вагонами. Парень пытался зацепиться за сцепное устройство движущегося состава.

Инцидент случился, когда трамвай отъезжал от остановки «10 микрорайон». Ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте.

Правоохранители работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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