Поездка на авторикше закончилась смертью туристки по нелепой случайности

Поездка на авторикше закончилась трагедией для туристки в Бангладеш. Женщина получила смертельные травмы по дороге на пляж, сообщает издание The Daily Star.

Инцидент произошел 6 октября в курортном городе Кокс-Базар. Сима Актер приехала туда на отдых вмeсте с группой, в которую входили 17 человек.

После завтрака в гостинице путешественники решили добраться до побережья на нескольких авторикшах. Во время движeния шарф Актер, сидевшей за водителем, попал в механизм транспортного средства и затянулся вокруг ее шеи.

Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение. Однако спасти туристку не удалось. После ее поступления врачи констатировали смерть.

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