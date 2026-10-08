Полиция арестовала мужчину по подозрению в подготовке теракта в торговом центре

Американские власти арестовали 18-летнего Шейхдуна Абдуллахи Мохамуда из Миннесоты по подозрению в подготовке теракта в торговом центре, где 24 октября должен пройти фестиваль искусств хмонгов (большая этническая группа, которая живет в горных районах Китая, Вьетнама, Лаоса и Таиланда). По данным прокуратуры, он приобрёл АК-47 и около 200 патронов у агента под прикрытием и намеревался убить от 30 до 60 человек.

Представители федеральных правоохранительных органов объявили об аресте американца, который, по версии прокуратуры, планировал теракт с массовыми жертвами в торговом центре. Согласно уголовному иску, поданному в федеральный суд Миннесоты, 18-летний Шейхдун Абдуллахи Мохамуд собирал боевое оружие и боеприпасы, готовясь к нападению на торговый центр во время празднования дня искусств хмонгов 24 октября. Прокурор США Дэниел Розен и официальные лица из ФБР и Департамента полиции Блумингтона отметили, что Мохамуд был арестован агентами ФБР под дулом пистолета в общественном парке в южном Миннеаполисе.

«Американский народ и граждане Миннесоты должны знать об аресте, который стал кульминацией выдающейся операции правоохранительных органов и разведки, что федеральные правоохранительные органы выполняют свой долг по защите нас», — заявил Розен на пресс-конференции, отметив, что дело Мохамуда демонстрирует сохраняющуюся угрозу терроризма, с которой сталкиваются США. Прокурор добавил: «Благодаря своей бдительности и усердию они смогли обнаружить угрозу и пресечь её до того, как обвиняемый осуществил своё намерение убить, по его словам, от 30 до 60 человек».

Федеральные чиновники заявили, что Мохамуд был в центре внимания антитеррористического расследования с 2024 года и что этот человек отправил сотни сообщений неизвестному контакту, в которых подробно описывал своё намерение присоединиться к филиалу террористической группировки в Сомали и действовать от её имени.

«Сообщения, которые этот обвиняемый якобы отправлял другим, были пугающими, — заявил на пресс-конференции специальный агент ФБР в Миннеаполисе Кристофер Дотсон. — Они документируют обожествление идеологически мотивированного насилия, бездушное пренебрежение к святости человеческой жизни, слепую ненависть к людям других вероисповеданий и холодную приверженность осуществлению своего видения».

Агенты ФБР арестовали Мохамуда вскоре после того, как он приобрёл автомат АК-47 и около 200 патронов к нему у федерального служащего под прикрытием, которого он считал сторонником группировки. Прокуратура отмечает, что АК-47 был «приведён в нерабочее состояние» до совершения сделки, но патроны были боевыми.

Федеральные чиновники утверждают, что Мохамуд рассказал агенту под прикрытием, что он выбрал торговый центр для своей атаки, потому что там владельцы-евреи. Прокуратура отмечает, что арестованный ранее выразил свою поддержку теракту на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, когда водитель на своём автомобиле въехал в толпу людей, в результате чего погибли 14 человек.

«Обычно я не теряю дара речи, но я в ужасе, — заключил начальник полиции Блумингтона Букер Ходжес. — Пришло время нам начать учить нашу молодёжь тому, что это великая страна, что мы не идеальны, но что такая ненависть к этой стране — это то, чего я просто не понимаю».