Чужие отпечатки пальцев должны были помочь подозреваемому в убийстве исчезнуть

На Шри-Ланке полиция задержала 45-летнего мужчину, которого подозревают в содействии изготовлению поддельного паспорта для главного фигуранта дела об убийстве адвоката и его супруги. По версии следствия, документ готовили для возможного бегства подозреваемого за границу. Об этом 8 октября сообщает Onlanka со ссылкой на правоохранительные органы.
Задержание состоялось 7 октября в городе Минувангода. Операцию провели сотрудники подразделения по борьбе с преступностью южной части Западной провинции.
Следователи полагают, что мужчина предоставил собственные отпечатки пальцев для оформления фальшивого паспорта. Предположительно, документ предназначался одному из главных подозреваемых в громком двойном убийстве.
При этом правоохранители не утверждают, что задержанный непосредственно участвовал в нападении на супругов. Его предполагаемая роль ограничивается содействием изготовлению поддельных документов.
Преступление, которое расследует полиция, произошло 13 февраля 2026 года. Около 16:50 адвокат Буддика Маллава Араччи и его жена находились в автомобиле на парковке супермаркета в Акурегоде, на территории полицейского округа Талангама.
Неизвестные открыли по машине огонь. В результате супруги погибли. Место расстрела располагалось примерно в 700 метрах от комплекса штаба обороны Шри-Ланки.
После нападения полиция начала масштабное расследование. В последующие дни правоохранители задержали нескольких предполагаемых участников преступления, в том числе двух мужчин, которых подозревают в непосредственном исполнении убийства.
Новое задержание связано с проверкой возможной подготовки одного из главных фигурантов к выезду за пределы страны. Следователи выясняют, каким образом должен был использоваться поддельный паспорт и кто еще мог участвовать в его изготовлении.
Расследование двойного убийства продолжается.
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