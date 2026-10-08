После неудачной казни женщина очнулась злой и растерянной

Американка Криста Пайк очнулась “злой и растерянной” после того, как пережила две смертельные инъекции, сообщили ее адвокаты в среду, когда судья приказал чиновникам штата Теннесси сохранить все улики, связанные с несостоявшейся казнью.

Напомним, что 50-летняя Пайк была доставлена в больницу без сознания, но живой из камеры смертников в Теннесси в прошлую среду после применения двух предположительно смертельных доз барбитурата пентобарбитала.

По словам ее адвокатов, в понедельник у нее была констатирована смерть мозга, и ее команда была проинформирована о планах отключить ее от системы жизнеобеспечения на следующий день. “Но во вторник, к всеобщему удивлению, Криста очнулась и начала говорить”, - сказал Рэнди Спайви, один из ее адвокатов, на пресс-конференции в среду. Ему сказали, что ее первыми словами были: “Где я?” и “Кто вы?”.

По словам ее адвокатов, Пайк остается в больнице прикованной к кровати, несмотря на просьбы медицинского персонала снять с нее наручники. У нее пневмония, тромб, и она не может пошевелить ни одной из своих серьезно поврежденных рук, добавили они.

“У нее все еще большая когнитивная путаница, и поэтому я скажу, что она хотела знать, что произошло, и она спросила о нескольких людях”, - сказал Спайви. “Она спросила о своей команде. Она спросила о семье жертвы… Я думаю, что сейчас она зла и сбита с толку всем происходящим”.

Информация о состоянии Пайка появилась после напряженного судебного заседания в Нэшвилле, на котором судья приказал штату сохранить “все, что находилось в комнате” во время попытки казни неделю назад, пишет The Guardian.

Адвокатская команда Пайка обвинила чиновников штата Теннесси в “сокрытии” улик. Адвокат Люк Инен заявил, что материалы, связанные с попыткой казни, могут стать ключом к будущим судебным искам со стороны Пайк, если власти штата снова попытаются ее убить.

“Штат не давал никаких обещаний, что мисс Пайк не будет приговорена к смертной казни в будущем, и доказательства, которые мы стремимся сохранить сейчас, имеют значение для любого будущего оспаривания, которое она подаст, потому что, как мы заявляли в январе, то же самое, скорее всего, произойдет”, - сказал Инен.

Пайк, которая, как полагают, была единственным человеком, пережившим смертельную инъекцию, получила большую дозу успокоительного, когда власти штата Теннесси попытались умертвить ее, - случай, который потряс многих в США.

На пресс-конференции в среду Спайви сказал, что неясно, “восстановится ли вообще какая-либо функция” у Пайк в ее руках. “Ее руки выглядят так, как если бы вы разорвали хирургическую перчатку”, - сказал Спайви.

По словам ее команды, несмотря на свое состояние, Пайк все еще была прикована к больничной койке за ноги и правую руку.

“Исходя из нашего понимания, медицинский персонал попросил снять кандалы, но ему было отказано в этом”, - сказал он ранее. Он добавил: “Мы также хотели бы изменить наш запрос и попросить об этом облегчении”.

Очевидцы попытки казни Пайк рассказали, что после первой инъекции они слышали ее прерывистое дыхание. Затем она была госпитализирована после того, как вторая доза не привела к летальному исходу, и было объявлено, что она находится в критическом состоянии.

Перед казнью ее адвокаты предупреждали, что чиновникам может быть трудно найти вены и причинить ей страдания в процессе, но штат настаивал на продолжении, и Верховный суд США разрешил тюрьме действовать дальше. Медицинские эксперты высказывают предположение, что, возможно, часть или большая часть препарата не попала в вену и попала в ткани, что одна из ее вен, которые были проблемными, и на этот факт обратили внимание ее адвокаты месяцами ранее, лопнула, или что препарат был некачественным, или его комбинация.

Пайк было 18 лет, а ее тогдашнему парню - 17, когда в 1995 году они убили 19-летнюю Коллин Слеммер, одну из их одноклассниц по учебному корпусу в Ноксвилле, штат Теннесси.