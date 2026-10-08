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Происшествия 3253

Появились данные о состоянии гражданки Белоруссии, раненной при атаке ВСУ

Появились данные о состоянии гражданки Белоруссии, раненной при атаке ВСУ

Появились данные о состоянии гражданки Белоруссии, раненной при атаке ВСУ

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал о состоянии гражданки Белоруссии, которая получила ранения при атаке ВСУ в четверг.

В его сообщении уточняется, что раненная в результате атаки дрона-камикадзе гражданка Белоруссии сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Пострадавшей оказывают помощь медики, и как только ее состояние будет стабилизировано, женщину транспортируют в Беларусь.

Ранее сообщалось, что гражданка Белоруссии получила тяжелые ранения при атаке ВСУ в Брянской области.

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