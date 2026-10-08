Появились подробности состояния очнувшейся после неудачной казни женщины

Выжившая после неудачной казни в США Пайк после прихода в сознание была злой

По словам адвоката, 49-летняя Кристи Пайк, выжившая после попытки смертной казни в американском штате Теннеси, оставалась в сознании после смертельной инъекции, жаловалась на самочувствие и стонала от боли, а после потери сознания дышала с храпом.

В результате ее экстренно увезли в больницу. Об этом пишет портал wpri.com.

Врачи констатировали смерть мозга и готовились отключить женщину от аппарата поддержания жизни, однако накануне она очнулась и заговорила.

По словам ее адвоката Рэнди Спайви, она была злой и растерянной. Защитник отметил, что Пайк хочет знать, что произошло, и ей предстоит долгий путь к выздоровлению.

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