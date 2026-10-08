Пожилых супругов нашли связанными и убитыми в собственном доме

В Южной Корее пожилую супружескую пару обнаружили убитой в собственном доме. Тела мужчины и женщины в возрасте около 60 лет со связанными руками и ногами нашли вечером в городе Наджу. На теле хозяина дома были многочисленные ножевые ранения, а его жена, предположительно, погибла от удушения. О подробностях преступления пишет SBS Nеws.

По подозрению в двойном убийстве полиция задержала 50-летнего мужчину, который был знаком с супругами. Камеры наблюдения зафиксировали, как он приехал к их дому на велосипеде, а примерно через два часа покинул место на принадлежавшем семье грузовике.

Позднее машину нашли брошенной возле моста, причем видеорегистратор из нее исчез. Подозреваемый, по версии следствия, пересел обратно на велосипед и попытался скрыться. Правоохранители задержали его на следующий день возле жилого комплекса в соседнем уезде.

Во время допроса мужчина заявил, что ему были нужны деньги. Следователи установили, что вскоре после гибели супругов с их банковской карты сняли шесть миллионов вон (около 381 тысячи рублей). Полиция продолжает выяснять обстоятельства двойного убийства и проверяет мотив подозреваемого.

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