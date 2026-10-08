При атаке ВСУ на частный дом в регионе РФ погиб человек

В четверг ВСУ атаковали приграничные районы Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале. В результате удара погиб мирный житель.
Стало известно, что ВСУ атаковали частный дом в селе Илек Беловского района, из-за удара погиб 53-летний мужчина. Глава Курской области выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Дом, уточнил Хинштейн, разрушен после атаки.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Лисичанске автомобиль на территории больницы, погибла женщина.
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