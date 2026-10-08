При атаке ВСУ на частный дом в регионе РФ погиб человек

В Курской области при атаке ВСУ погиб человек

В четверг ВСУ атаковали приграничные районы Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале. В результате удара погиб мирный житель.

Стало известно, что ВСУ атаковали частный дом в селе Илек Беловского района, из-за удара погиб 53-летний мужчина. Глава Курской области выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Дом, уточнил Хинштейн, разрушен после атаки.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Лисичанске автомобиль на территории больницы, погибла женщина.

Читайте также:

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться