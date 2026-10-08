Пропавшего после школы мальчика нашли в Сызрани

Мальчика, не вернувшегося после школы, нашли в Самарской области

В Сызрани Самарской области нашли мальчика, который накануне не вернулся домой после школы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ребенок 2015 года рождения 7 октября ушел из школы №30, однако домой после занятий не вернулся. Его местонахождение некоторое время оставалось неизвестным.

После обращения родственников правоохранители организовали поиски школьника. К розыскным мероприятиям были привлечены сотрудники полиции.

В настоящее время мальчик найден. Дополнительные подробности о его местонахождении и обстоятельствах исчезновения не сообщаются.

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