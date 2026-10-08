Пропавшего после школы мальчика нашли в Сызрани

В Сызрани Самарской области нашли мальчика, который накануне не вернулся домой после школы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ребенок 2015 года рождения 7 октября ушел из школы №30, однако домой после занятий не вернулся. Его местонахождение некоторое время оставалось неизвестным.
После обращения родственников правоохранители организовали поиски школьника. К розыскным мероприятиям были привлечены сотрудники полиции.
В настоящее время мальчик найден. Дополнительные подробности о его местонахождении и обстоятельствах исчезновения не сообщаются.
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