ПВО отражает атаку БПЛА на Краснодар

Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на Краснодар. В городе работает система оповещения, сообщили в администрации.

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и проследовать в безопасные места. В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем».

Официальной информации о последствиях атаки на данный момент не поступало. Данные о возможных повреждениях и пострадавших уточняются.

Местные жители, по данным СМИ, слышали громкие звуки в небе над городом. Специалисты продолжают отражать атаку беспилотников.

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