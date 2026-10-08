Пьяная россиянка жестоко убила бывшего сожителя во время ссоры

В Ростове 30-летняя женщина зарезала бывшего сожителя во время пьяной ссоры

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против 30-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

По данным следствия, 7 октября женщина, находясь в своем доме в переулке Урицкого, в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, нанесла своему 29-летнему бывшему сожителю не менее четырех ножевых ударов в спину.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

После совершения преступления подозреваемую задержали. Установлено, что она ранее уже имела проблемы с законом, будучи привлеченной к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В настоящее время ведется следствие, подозреваемой может грозить до 15 лет лишения свободы.

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