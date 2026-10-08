Пьяный змеелов показывал фокусы с пойманной змеей и умер от ее укусов

В Индии пьяный змеелов умер от укусов змеи, с которой развлекал публику

В индийском штате Уттар-Прадеш погиб 40-летний специалист по отлову змей Умеш Гаутам. Мужчина получил несколько укусов ядовитой рептилии, после чего его состояние резко ухудшилось. Об этом сообщает The Mirror.

Трагедия произошла в деревне Девкали, куда Гаутама позвали местные жители для поимки опасной змеи. Мужчина был известен в округе и регулярно помогал избавляться от рептилий, появлявшихся возле домов и на сельскохозяйственных участках.

После отлова змеи Гаутам не стал сразу выпускать ее и решил продемонстрировать собравшимся несколько трюков. По данным полиции, в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время импровизированного представления рептилия несколько раз укусила мужчину за руку.

Сначала пострадавшему попытались помочь традиционными средствами, поэтому в больницу его доставили не сразу. К медикам Гаутам попал уже без сознания. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

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