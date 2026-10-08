Работодателя и владельца отеля оштрафовали на десятки миллионов рублей

В Югре работодателя и владельца отеля оштрафовали на 20,8 млн рублей

В Югре филиал транспортной компании и владелец местной гостиницы оштрафованы на общую сумму 20,8 миллиона рублей за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Расположенный в поселке Солнечный филиал компании, специализирующейся на грузоперевозках, заключил трудовые договоры с 27 иностранцами, легально находящимися в России, однако в установленный законом срок не уведомил об этом органы внутренних дел.

За это на юридическое лицо было составлено 27 протоколов. Компании назначены административные штрафы на общую сумму 10,8 миллиона рублей.

Одновременно с этим фирма обеспечила размещение 25 своих специалистов в местной гостинице. Владелец отеля ненадлежащим образом направлял в миграционную службу документы, необходимые для постановки приезжих на учет по месту пребывания.

В отношении владельца гостиницы было составлено 25 протоколов, юрлицу назначены штрафы на 10 миллионов рублей.

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