Ранее судимый россиянин нелегально намыл полкило золота

В Красноярском крае выявили нелегальную добычу почти полкилограмма золота

В Красноярском крае полиция пресекла незаконную добычу почти полкилограмма золота в устье реки Дыдан. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили 41-летнего ранее судимого местного жителя, который вел нелегальную добычу драгоценного металла.

Мужчина решил, что лицензия на недропользование является необязательной формальностью. С помощью спецтехники он добывал из реки песчаную золотосодержащую смесь, а концентрат прятал в железной колоде, готовя к вывозу и продаже.

При обысках на месте полицейские обнаружили промывочный прибор, мотопомпу и природное сырье. Экспертиза установила, что чистый вес незаконно добытого золота составляет почти 500 граммов. Ущерб, нанесенный государству, превысил 5,3 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Изъятое золото помещено на ответственное хранение. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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