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Происшествия 2533

Раскрыты подробности поисков напавшего на 15-летнего подростка медведя

В Алтайском крае охотоведы ищут медведя, напавшего на подростка

В Алтайском крае охотоведы ищут медведя, напавшего на подростка

В Солтонском районе Алтайского края продолжаются поиски медведя, который напал на 15-летнего подростка.

Как сообщили в правоохранительных органах региона, к поисковым работам подключены оперативные службы, зоологи и охотоведы.

После происшествия усилили патрулирование, в рамках которого правоохранители и арендаторы охотугодий совместно обследуют территории, где был замечен дикий зверь.

Ранее сообщалось, что подросток, на которого напал медведь на Алтае, смог выжить благодаря взрыву аккумулятора смартфона.

Юноша отправился в лесной массив для проверки улья с пчелами.

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