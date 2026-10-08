Раскрыты подробности поисков напавшего на 15-летнего подростка медведя

В Солтонском районе Алтайского края продолжаются поиски медведя, который напал на 15-летнего подростка.
Как сообщили в правоохранительных органах региона, к поисковым работам подключены оперативные службы, зоологи и охотоведы.
После происшествия усилили патрулирование, в рамках которого правоохранители и арендаторы охотугодий совместно обследуют территории, где был замечен дикий зверь.
Ранее сообщалось, что подросток, на которого напал медведь на Алтае, смог выжить благодаря взрыву аккумулятора смартфона.
Юноша отправился в лесной массив для проверки улья с пчелами.
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