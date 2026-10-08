Раскрыты подробности убийства подростком школьной уборщицы

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил подробности нападения, произошедшего в начальной школе в населенном пункте Лещидул-Новины. По его словам, пятнадцатилетний подросток, совершивший атаку с ножом, был в шлеме с закрепленной видеокамерой, на которую записывал происходящее.

Выступая перед экстренным совещанием с руководителями профильных ведомств, посвященным серии нападений в школах Мазовецкого воеводства за последние сутки, Туск отметил, что Польша впервые столкнулась с несовершеннолетним убийцей, который целенаправленно фиксировал свое преступление на камеру.

Трансляцию выступления премьер-министра вела канцелярия польского правительства в социальных сетях.

Премьер также высказал предположение, что нападавшие могли сами являться жертвами психологического насилия. В связи с инцидентом Туск потребовал усилить и сделать более частыми патрули возле школ, чтобы обеспечить дополнительную безопасность учащихся. Кроме того, он обратился к президенту Каролю Навроцкому с требованием прекратить блокирование законопроекта о борьбе с контентом, разжигающим ненависть.

Согласно имеющейся информации, нападение произошло около девяти часов утра по местному времени в начальной школе недалеко от города Вышкув. Бывший ученик этого учебного заведения вошел в здание и напал с ножом на уборщицу. Учитель и директор школы попытались обезвредить нападавшего. Мотивы преступления в настоящее время остаются неизвестными, и следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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