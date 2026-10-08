Россияне раскрыли изнанку школьных протестов во Франции: «Лицеи как тюрьмы»

Русскоязычные жители Франции в соцсетях делились происходящее изнутри: кто-то снимал силовиков и шутил про подростковую революцию, другие жаловались, что бедные дети проводят в школе по 12-14 часов, говорили о нехватке учителей, жестких правилах и страхе посещать учебное заведение.

Россияне во Франции высказали свое мнение о детских забастовках.

Русскоязычные жители Франции активно выкладывали ролики с протестов. Вот, на одном из видео девушка снимает силовиков в защитной экипировке, школьников и толпу на улице.

«Я попала на революцию. Вот они, рыцари в доспехах. Школьники приехали. Как я обожаю Францию, но мне надо дойти на маникюр», - смеется блогерша под звуки хлопков на заднем плане.

Но многим россиянам было не до шуток. Гид из Бордо рассказывала: «Мы просыпались от петард. Был огромный пожар. Горел лицей, лицеисты жгли мусорки».

Русскоязычная жительница Нанта отчиталась, что во время беспорядков частично загорелся современный лицей, в котором находилась ее дочь: «Я была так напугана. Она еле эвакуировалась».

Другие родители рассказывали, что теперь каждое утро проверяют, открыта ли школа, не объявлена ли очередная забастовка и не перекрыт ли район. Признавались, что из-за участившихся протестов люди вынуждены постоянно менять планы. Многие считают, что родители подростков должны платить за то, что натворили их отпрыски.

Забастовки начались не на пустом месте. Одна из причин: состояние школ. Русскоязычная женщина, которая работает в образовательной системе, заявила: «В нашем заведении нет туалетной бумаги и мыла. Один туалет на этаж, дверь не закрывается, света нет уже три года. Ну и персонала не хватает, сокращают образовательные программы и предметы».

Много жалоб связано с учебным расписанием. Один из школьников написал в Сети, что его день начинается около пяти утра, а домой он возвращается после семи вечера.

- Поэтому правильно, что мы протестуем, - резюмирует парень.

Его поддержала мать другой школьницы: «Моя дочь тоже уходит в шесть утра, возвращается в восемь вечера. Отказалась от спорта и кружков, потому что времени не хватает. Еще бывает по три контрольные за день. Ходит как зомби».

С одной стороны, кажется, что подростки просто ленятся. Русскоязычный психолог, чьи дочери учатся во французском лицее, считает, что протесты нельзя объяснять только тем, что подростки не хотят учиться. Часть молодежи всерьез озабочена проблемами образования.

- Есть молодежь, которая отстаивает свои права, - говорит женщина. - Во Франции это вообще часть культуры. Здесь принято выходить на демонстрации и требовать.

Психолог добавляет, что сама система образования находится в кризисе: «Дети сидят с восьми утра до шести вечера с огромными окнами. Два часа поучились, потом четыре часа гуляют, потом еще два часа занятий. О каком успехе можно говорить?».

Она обращает внимание на разницу между государственными и частными школами: «Если ты прекрасный ученик государственного колледжа, не значит, что ты сможешь конкурировать на равных с учеником сильной частной школы».

Тем не менее, женщина не оправдывает беспорядки: «Жечь лицеи - недопустимо. Но то, что они предъявляют системе, действительно существует».

По ее словам, сами учителя признают, что им сложно работать с подростками: «Дети живут в соцсетях, не умеют разговаривать друг с другом, быстро раздражаются. Некоторые вообще не понимают, зачем им школа».

В соцсетях спорят, что именно стало поводом для нынешней волны протестов. Часть пользователей уверяет, что школьники вышли на улицы из-за ужесточения правил использования телефонов и ограничений на искусственный интеллект. Другие родители это опровергают. Одна женщина пишет, что телефоны во французских школах ограничивали и раньше: в начальных классах ими пользоваться нельзя, в колледжах их просят держать в рюкзаках, а в некоторых лицеях перед занятиями школьники оставляют их в специальных ящиках. Так что телефоны здесь вроде как ни причем.

По мнению родителей, протест вырос сразу из нескольких проблем: нехватки учителей, отмененных уроков, тяжелого расписания и плохого состояния зданий.

Одна русскоязычная мать сообщает, что с этого учебного года в школе ее дочери настолько ужесточили дисциплину, что даже посещение туалета строго ограничено по времени. Женщина утверждает, что однажды дочь не успела выйти вовремя и оказалась заперта внутри. Она же критикует систему наказаний за мобильные телефоны и считает, что некоторые школы перешли грань: «Учебные заведения превратили в подобие тюрем. Одновременно школам не хватает учителей и медицинских работников».

При этом не все жители Франции воспринимают происходящее как национальную катастрофу. Русскоязычная жительница замечает, что телевизионная картинка выглядит страшнее реальности: «Меня всегда умиляли разговоры о якобы жестких протестах по всей стране. Идешь по центру Лилля, в одном месте митингуют, что-то жгут. Потом в 12 часов все спокойно сложили и пошли на обед. А если смотреть новости, кажется, совсем жутко. Хотя за пределами митинга идет обычная жизнь».

«Я участвую в забастовке, школа отменяется»

Россиянка Ольга, которая несколько лет живет в Париже и воспитывает там ребенка, рассказала о ситуации с протестами.

- Нынешние протесты уже назвали революцией. Все так серьезно?

- Ой, бросьте вы, ну какая революция? Громко сказано. Это картинка в Сети выглядит ужасной. Во Франции протесты - обычное дело. Пошумели пару дней и забыли. Хотя проблемы действительно есть. И то, что учителей не хватает в школах - правда. Причем преподаватель может отсутствовать не день-два, неделю, а по полгода, а замены нет. Родители возмущаются. Ну представьте, у ребенка важный предмет, впереди экзамены, а преподавателя нет. Ты спрашиваешь, что происходит, а тебе из дня в день твердят: ищем замену. Переполненные классы по 30 с лишним человек - тоже плохо. Плюс здания некоторых лицеев старые, нужен ремонт. Летом там невозможно находится из-за жары, зимой холодно.

- У нас в некоторых регионах тоже все не слава богу, но подростки из-за этого не жгут школы.

- Во Франции другой менталитет и воспитание. Часть родителей одобряют действия школьников, считают, что без протестов их не услышат. Для русского человека кажется странным, что 16-летний ребенок на полном серьезе заявляет родителям: «Я завтра участвуют в забастовке, школа отменяется». Для него это не повод прогулять уроки. Он отстаивает свои права.

- Родители отпускают детей на демонстрации?

- Многие опасаются за детей, потому что были столкновения с полицией и задержания. Когда ребенок обещает просто постоять у