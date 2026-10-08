Россиянин ранен из-за атаки украинского дрона

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщает в четверг оперативный штаб региона в своем канале.

Стало известно, что в Грайворонском округе в результате вражеской атаки пострадал мирный житель – из-за удара дрона в селе Гора-Подол осколочные ранения мягких тканей волосистой части головы получил мужчина.

Пострадавшего доставили в местную ЦРБ, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что три мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Запорожской области.

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