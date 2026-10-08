Россиянин спас тонущего китайского туриста

Россиянин спас тонущего туриста из Китая на пляже Карон в Таиланде. Об этом пишет «Осторожно, новости».

Как сообщил Денис М., который стал свидетелем происшествия, его семья приехала на пляж 2 октября для вечернего купания.

Вскоре после их прихода Денис услышал крики о помощи на английском языке, исходившие от тонущего человека, находившегося примерно в 15 метрах от берега. Один из отдыхающих, также россиянин, немедленно бросился в воду, чтобы спасти иностранца, и совместными усилиями они вытащили мужчину на песок.

Пострадавший оказался китайцем, который отдыхал с супругой. Во время вечернего купания их затянуло в море из-за обратного течения, и они не могли выбраться на берег около 30 минут, после чего китаец начал тонуть.

Денис отметил, что, когда спасатели выбрали его на берег, тот выглядел посиневшим.

По словам Дениса, в момент спасения китаец уже начал погружаться под воду, и первые крики о помощи не были услышаны из-за волн.

Спаситель, который вмешался в ситуацию, отметил, что это был уже третий случай, когда он помог тонущему человеку на Пхукете. Денис добавил, что у него не получилось узнать имя героя, так как тот вскоре ушёл с пляжа.

Читайте также:

«Спор двух "вагнеровцев" в чате закончился убийством»

«Обнаружено тело россиянки, которую растерзал медведь»