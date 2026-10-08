Россиянка получила серьезную травму из-за камнепада в Азербайджане

Жительница Петербурга пострадала от камнепада во время фотосессии в Азербайджане

Жительница Санкт-Петербурга оказалась в центре камнепада во время фотосессии с обезьянкой в Азербайджане, в результате чего получила серьезную травму головы. Об этом пишет «База».

Как рассказала телеграм-каналу Регина, ее отпуск неожиданно обернулся несчастным случаем у популярного водопада «Семь красавиц» в Габале. Девушка согласилась на фотосессию с милой обезьянкой, и в момент, когда она позировала, с горы посыпались камни.

Другие туристы мгновенно разбежались, но Регина не успела увернуться: булыжник ударил ее прямо по голове.

Травма оказалась настолько серьезной, что одежду девушки залило кровью. В больнице ей наложили четыре шва, однако животное, участвовавшее в фотосессии, чудом не пострадало.

Медицинские работники сообщили россиянке, что она не первая, кто пострадал на «Семи красавицах»: камнепады в этом районе происходят довольно часто.

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