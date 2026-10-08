Россиянка в леопардовой шубе вышла из автобуса через форточку после скандала

В Екатеринбурге пассажирка устроила скандал в автобусе и сбежала через форточку

В Екатеринбурге в автобусе 93-го маршрута пассажирка устроила скандал и сбежала из салона через форточку. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на транспортное предприятие.

Инцидент произошел днем 6 октября. Женщина, одетая в красные штаны и леопардовую шубку, зашла в салон и встала в проход. Через три минуты у нее возник конфликт с пассажиром из-за того, что она облокотилась на спинку его сиденья.

После этого дама побежала к кабине водителя и потребовала немедленно открыть двери. Водитель отказал, так как по правилам выпускать пассажиров за пределами остановок нельзя. Тогда женщина решила самостоятельно выбраться через форточку.

На записи видно, как водитель пытался удержать буйную пассажирку за руку, но она вырвалась и выпрыгнула на проезжую часть.

При этом она схватила мобильный телефон водителя с передней панели и швырнула его на асфальт. Растерянный мужчина включил аварийную сигнализацию и вышел из автобуса, в этот момент женщина зашвырнула телефон обратно в кабину, поснимала автобус на свой мобильник, показала водителю неприличный жест и удалилась.

В результате инцидента был разбит дорогой мобильный телефон. Директор транспортного предприятия заявил, что планирует обратиться с заявлением в полицию на действия гражданки, но готово урегулировать конфликт, если она сама выйдет на связь.

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