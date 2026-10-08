Россиянка в состоянии аффекта зарезала пьяную свекровь

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местной жительнице: два года за убийство свекрови в состоянии аффекта. Изначально женщине инкриминировалось убийство, однако в ходе процесса действия обвиняемой были переквалифицированы, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По данным суда, обвиняемая, ее супруг, дети и 60-летняя мать мужа длительное время проживали в одной квартире. На протяжении совместной жизни свекровь злоупотребляла алкоголем, конфликтовала с семьей сына и оскорбляла их.

Вечером 28 сентября 2025 года петербурженка вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения и начала кричать на невестку. Продолжая скандалить, она ушла в свою комнату.

На просьбу прекратить крики женщина пожелала смерти малолетнему сыну россиянки и всей ее семье. После этого, находясь в состоянии аффекта, подсудимая ударила свекровь кухонным ножом в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась в больнице.

В ходе судебного разбирательства подсудимая заявила, что не планировала убивать родственницу. По ее словам, она нанесла удар, так как у нее «закончилось терпение», и она больше не могла выносить крики.

Суд переквалифицировал действия женщины на ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Читайте также:

Спор двух "вагнеровцев" в чате закончился убийством

Пьяная россиянка жестоко убила бывшего сожителя во время ссоры