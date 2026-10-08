Российские массажистки отказываются от клиентов-мужчин по одной причине

В России растет число женщин-массажисток, которые отказываются работать с клиентами-мужчинами из-за участившихся случаев домогательств. Об этом сообщает издание «База».

Специалисты регулярно сталкиваются с тем, что мужчины воспринимают оздоровительную процедуру как способ получения эротических услуг. Подобные предложения поступают как на этапе записи (вопросы о «дополнительных услугах»), так и непосредственно в кабинете.

Клиенты пытаются заранее выяснить, предусмотрено ли «продолжение», предлагают доплатить или нарушают установленные правила во время сеанса.

Одна из мастеров крупной сети массажа в Санкт-Петербурге рассказала, что клиент отказался надевать одноразовое белье и остался на процедуре полностью обнаженным. То что произошло далее, нанесло девушке сильную психологическую травму. После пережитого она решила больше не принимать мужчин.

Согласно статистике ВЦИОМ, 9% россиянок сталкивались на работе с сексуальными предложениями или требованиями, а еще 9% — с нежелательными тактильными контактами.

На фоне этого опыта внушительная часть специалистов меняет условия работы, чтобы избежать домогательств, и соглашается работать исключительно с женщинами.

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