Самолет Saudia загорелся в Эр-Рияде после удара хуситов

Пассажирский самолет государственной авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Saudia) получил серьезные повреждения в аэропорту Эр-Рияда. Воздушное судно загорелось во время стоянки, передает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Причиной возгорания стало попадание осколков или прямой удар снаряда. Инцидент произошел в международном аэропорту имени короля Халеда. Ранее в четверг йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по этой воздушной гавани.

Предположительно, в момент атаки на борту самолета не было людей. Подробности о масштабах разрушений и состоянии воздушного судна уточняются.

Ранее мы писали: Хуситы заявили о новых ударах по Саудовской Аравии

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