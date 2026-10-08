Семь человек подхватили кишечную инфекцию в реабилитационном центре

В детском реабилитационном центре в деревне Федурново городского округа Балашиха Московской области зафиксирована вспышка острого гастроэнтерита. Об этом сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, всего за медицинской помощью обратились семь человек: шестеро детей и один взрослый.
Четверо детей были госпитализированы, еще двое несовершеннолетних и взрослый от госпитализации отказались.
Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.
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