Семь человек подхватили кишечную инфекцию в реабилитационном центре

В Подмосковье выявили заражение острым гастроэнтеритом в реабилитационном центре

В детском реабилитационном центре в деревне Федурново городского округа Балашиха Московской области зафиксирована вспышка острого гастроэнтерита. Об этом сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, всего за медицинской помощью обратились семь человек: шестеро детей и один взрослый.

Четверо детей были госпитализированы, еще двое несовершеннолетних и взрослый от госпитализации отказались.

Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.

Читайте также:

«Пьяная обезьяна разгромила квартиры и напала на людей»

«Кошка-диверсантка плюнула в глаз россиянке и вызвала сильнейшее воспаление»