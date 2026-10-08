Школьника забили насмерть после погони за мотоциклом, который никто не крал

Подозреваемые в убийстве 17-летнего Сэцуны Симидзу в японском Сагамихаре объяснили преследование школьника предполагаемой кражей мотоцикла. Однако транспорт никто не похищал. Такие сведения сообщил телеканал TV Asahi со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

По данным журналистов, подростки увидели, как Симидзу и его знакомый уезжают на мотоцикле, и решили, что его украли. После этого они начали погоню и напали на школьников. Полиция проверяет версию, что именно ошибочное предположение стало причиной насилия.

Нападение произошло в ночь на 22 августа в районе Тана города Сагамихара, префектура Канагава. Симидзу ехал вместе с 14-летним учеником средней школы. Их преследовал автомобиль, в котором, по версии следствия, находились четверо подростков.

Около 02:40 нападавшие догнали школьников возле пустующего участка и нанесли Симидзу удары по голове. Его госпитализировали без сознания. Через два дня юноша умер от ушиба головного мозга. Его спутник также получил травмы.

Четверых подростков в возрасте 16–17 лет первоначально задержали по подозрению в причинении телесных повреждений младшему школьнику. 20 сентября их повторно арестовали уже по подозрению в убийстве Симидзу.

В Канагава обнаружили тупой предмет, который мог использоваться при избиении. Следователи продолжают устанавливать действия каждого подозреваемого и проверять их показания.

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