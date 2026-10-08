Сирийцу, депортированному из России на родину, угрожает смертельная опасность

Как стало известно «МК», гражданин Сирии Навар приехал в Россию 7 лет назад. В Санкт-Петербурге он женился на русской девушке. Молодой человек в совершенстве говорит на нескольких языках, включая арабский, английский и русский. Трудился он в одной международной компании, где занимался программной инженерией и логистикой. В 2025 году он подал заявление на получение временного разрешения на жительство и вида на жительство, поскольку возвращаться в Сирию ему было крайне опасно – после смены власти в этой стране его семья подверглась истреблению. Навар принадлежит к религиозному меньшинству (алавиты), и его родители служили в армии при Башаре Асаде. В январе 2025 года в его дом ворвались вооруженные люди и убили отца, разграбив имущество. Мать с тех пор пропала без вести. Обо всем этом Навар сообщил властям, однако в предоставлении убежища ему отказали. Иностранец пытался оспорить это решение, однако время было упущено, и истек срок действия документа, который подтверждал, что он находится в России законно. В итоге, когда Навар попытался получить специально за документом о продлении срока пребывания в России на период, пока занимается апелляцией, его задержали. Мужчину отвезли в изолятор, где продержали трое суток, после чего было принято решение о его депортации. На сегодняшний день он находится в Сирии, но прячется, поскольку считает, что в любой момент его могут арестовать и поступить с ним так же, как с его отцом. Он редко выходит на связь со своей супругой и пытается добиться возможности вернуться в Россию.