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Происшествия Эксклюзив 4929

Сирийцу, депортированному из России на родину, угрожает смертельная опасность

В сложной ситуации оказался молодой человек из Сирии, который прожил в России 7 лет, а летом этого года был депортирован. Ему закрыли въезд обратно в Россию на 5 лет, при том, что здесь у него осталась жена и работа. А на родине его жизни угрожает опасность. 

 

Сирийцу, депортированному из России на родину, угрожает смертельная опасность
© Matthias Balk/ dpa/Global Look Press

Как стало известно «МК», гражданин Сирии Навар приехал в Россию 7 лет назад. В Санкт-Петербурге он женился на русской девушке. Молодой человек в совершенстве говорит на нескольких языках, включая арабский, английский и русский. Трудился он в одной международной компании, где занимался программной инженерией и логистикой. В 2025 году он подал заявление на получение временного разрешения на жительство и вида на жительство, поскольку возвращаться в Сирию ему было крайне опасно – после смены власти в этой стране его семья подверглась истреблению. Навар принадлежит к религиозному меньшинству (алавиты), и   его родители служили в армии при Башаре Асаде. В январе 2025 года в его дом ворвались вооруженные люди и убили отца, разграбив имущество. Мать с тех пор пропала без вести. Обо всем этом Навар сообщил властям, однако в предоставлении  убежища ему отказали. Иностранец пытался оспорить это решение, однако время было упущено, и истек срок действия документа, который подтверждал, что он находится в России законно. В итоге, когда Навар попытался получить специально за документом о продлении срока пребывания  в России на период, пока занимается апелляцией, его задержали. Мужчину отвезли в изолятор, где продержали трое суток, после чего было принято решение о его депортации. На сегодняшний день он находится в Сирии, но прячется, поскольку считает, что в любой момент его могут арестовать и поступить с ним так же, как с его отцом. Он редко выходит на связь со своей супругой и пытается добиться возможности вернуться в Россию. 

 

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Автор:
Армия Башар Асад Россия Сирия Санкт-Петербург