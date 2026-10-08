Следствие отменило запрет определённых действий для Лиды Мониавы

Следователь отменил меру пресечения для основателя детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы. Об этом сообщил её адвокат Михаил Бирюков в беседе с ТАСС. Ранее ей запретили совершать определённые действия.

«У нас, к сожалению, до сих пор нет постановления следователя. Но своим постановлением он отменил меру пресечения. И поставил об этом в известность ФСИН», — заявил защитник.

Адвокат подтвердил факт отмены ограничений. Следователь уведомил Федеральную службу исполнения наказаний об изменении статуса дела. Официальный документ пока не передали защите.

Ранее стало известно, что Следственный комитет прекратил против Мониавы уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в связи с отсутствием в нём состава преступления.

Лиде Мониаве 38 лет. Она является является основателем благотворительного фонда «Дом с маяком». Организация оказывает паллиативную помощь детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, работает в Москве и Московской области, пользуется широкой общественной поддержкой.

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