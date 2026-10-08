Случайная встреча у магазина закончилась смертью и 15 годами тюрьмы

CNA: в Сингапуре мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство пенсионера

В Сингапуре 33-летнего Мохамеда Сераджудина Мохамеда Юсоффа приговорили к 15 годам лишения свободы и десяти ударам трости за жестокое избиение 71-летнего мужчины, который впоследствии умер в больнице. Суд огласил решение 8 октября, сообщает CNA.

Преступление произошло 19 ноября 2024 года в районе Серангун. После окончания рабочей смены Сераджудин распивал спиртное с друзьями. Когда мужчина сильно опьянел, знакомые вызвали ему автомобиль, чтобы отправить домой.

Однако во время поездки пассажир поссорился с водителем, ударил его ногой и пригрозил расправой, если тот обратится в полицию. После конфликта мужчина оказался возле торговых помещений, где встретил 71-летнего Эндрюса Джона.

Мужчины прежде не были знакомы. Между ними возникла словесная перепалка, которая продолжилась в переулке за зданием. В какой-то момент Сераджудин ударил пенсионера по голове, после чего тот упал.

Нападавший не остановился и продолжил избивать лежавшего мужчину. По материалам дела, он около восьми раз наступил на верхнюю часть тела потерпевшего.

Свидетелем произошедшего стал прохожий, который вызвал полицию. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг. Несмотря на медицинскую помощь, спустя десять дней пенсионер скончался.

Во время судебного разбирательства Сераджудин признал вину в причинении смерти без квалификации содеянного как убийства.

Прокуратура обратила внимание на прежние судимости подсудимого за насильственные преступления и потребовала назначить ему 15 лет заключения и десять ударов трости.

Защита настаивала на более мягком наказании, ссылаясь на раскаяние мужчины и отсутствие намерения убивать потерпевшего. Однако суд поддержал позицию обвинения и назначил запрошенное наказание.

Читайте также:

Иркутские молоточники убили шесть человек и попались на собственной видеозаписи

Путин не назвал страну в реплике о подачках и заинтриговал КНР

Россия направит миллиарды на золото после неожиданного поворота с нефтью

Мать вызвала полицию после жалобы пятилетнего сына на домработницу

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX