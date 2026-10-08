Смерть молодого бармена привела к новому обвинению после драки

PA: в Шотландии 19-летнего юношу обвинили после смертельной драки в Глазго

В шотландском Глазго 19-летнему молодому человеку предъявили обвинение в связи с смертью 21-летнего Дэниела Колрейна, получившего тяжелые травмы во время уличного конфликта. Пострадавший умер в больнице на следующий день после происшествия. Об этом сообщили STV News и агентство PA со ссылкой на полицию Шотландии.

Инцидент произошел ранним утром 4 октября на площади Ройал Эксчейндж в центре Глазго. Около 03:05 правоохранителям поступило сообщение о конфликте между несколькими мужчинами.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили Колрейна с серьезными повреждениями. Молодого человека доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Он скончался 5 октября.

В ходе расследования полиция установила предполагаемых участников столкновения. Одного из них, 19-летнего мужчину, задержали 7 октября. После предъявления обвинения его должны были доставить в шерифский суд Глазго 8 октября. Личность обвиняемого официально не раскрывается.

Ранее правоохранители задерживали другого 19-летнего участника предполагаемой драки. После проверки его освободили на время дальнейшего расследования.

Кроме Колрейна, во время конфликта пострадал еще один 21-летний мужчина. Он получил менее серьезные травмы. В связи с нападением на него обвинение предъявили отдельному подозреваемому в возрасте 20 лет.

Погибший работал в местном баре «Олд Смидди». После трагедии коллеги организовали сбор пожертвований для поддержки его родственников. Собранные средства планируется направить в том числе на похороны и памятные мероприятия.

По сведениям агентства PA, сумма пожертвований уже превысила 24 тысячи фунтов стерлингов.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства конфликта и устанавливать роль каждого из его участников.

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